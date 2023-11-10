Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Cape Town'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı, Pretorya Büyükelçiliği ve Cape Town Başkonsolosluğunda düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenkler bırakıldı, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ve Cape Town Başkonsolosluğunda düzenlenen törenlerle anıldı.

Büyükelçilik binasında düzenlenen törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından çelenkler bırakıldı, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Ayşegül Kandaş, törende, Atatürk'ün Türk milletini esaretten kurtarmakla kalmayıp, gerçekleştirdiği reformlarla, modern ve ölümsüz fikirleriyle ve idealleriyle geleceğin Türkiye'sine ışık tuttuğunu belirterek, "Nitekim o ışık, dün ve bugün olduğu gibi yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

Ömrünün önemli bölümünü savaş alanlarında geçiren Atatürk'ün barışın kıymetini iyi bilen bir lider olduğuna dikkati çeken Kandaş, "Nitekim 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi çerçevesinde çizdiği hedef ve izlediği politikalar, ülkemizin bugüne gelmesinde en önemli etkeni teşkil etmiştir." dedi.

Kandaş, Atatürk'ün, maceracı bir dış politika görüşünü kati olarak reddederken, milli sınırlar içinde bağımsız bir Türk Devleti inşa etmeyi asli hedef olarak belirlediğinin altını çizerek, "Keza dehasıyla sahada elde ettiği başarıları müzakere masasında perçinlemiş ve 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni koşulsuz bağımsızlığına ulaştırmıştır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Afrika'yı motosikletle gezen Türk gezgin Anıl Ünlü'nün Cape Town'daki Masa Dağı tepesinde, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan "Bülbülüm Altın Kafeste"yi seslendirdiği videonun gösterimi yapıldı.

Tören kapsamında ayrıca Yunus Emre Enstitüsünün Güney Afrikalı 2 öğrencisi İstiklal Marşı'nı okudu.

Kapanışın ardından, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Cape Town'daki tören

Cape Town Başkonsolosluğunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıl dönümünde Cape Town'da vatandaşlarımızın katılımıyla saygıyla ve minnetle andık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Büyük Önder, kabrinden binlerce kilometre uzakta huzurunda ve eserlerinin önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesine yer verildi.