Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 31. yılı kutlandı

Türkiye dahil 28 ülkenin üye olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) kuruluşunun 31. yılı dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da resepsiyon düzenlendi. CICA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe üye ülkelerin Astana'daki büyükelçileri, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yetkililer, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye dahil 28 ülkenin üye olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) kuruluşunun 31. yılı dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da resepsiyon düzenlendi.

CICA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe üye ülkelerin Astana'daki büyükelçileri, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yetkililer, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sarıbay, açılış konuşmasında, bugün geniş ve renkli Asya kıtasında barışı, istikrarı, işbirliğini ve refahı teşvik etmek için çıktıkları ortak yolculuğu kutladıklarını söyledi.

CICA'nın 31 yıl önce bir diyalog platformu olarak başlatıldığını hatırlatan Sarıbay, şu anda tam teşekküllü Pan-Asya örgütü olma yolunda ilerlediğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, dönem başkanlığını üstlendikleri CICA'nın gelişmesine katkılarını sürdüreceklerini belirterek "Tüm CICA üyeleri, rekabetten ziyade işbirliğini teşvik ederek siyasi iradelerini 21. yüzyılı Asya yüzyılı haline getirmeye yardımcı olacaklar diye ümit ediyorum." dedi.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan CICA, 5 Ekim 1992'de Birleşmiş Milletlerin 47. Genel Kurulunda ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimleriyle kurulmuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Asya'daki benzeri olmak amacıyla kurulan CICA, ekonomi, çevre, beşeri, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere 5 ana yönde çalışmalar yürütüyor.

CICA'nın Türkiye dahil 28 tam, 9 da gözlemci üyesi bulunuyor.

Geçen yıl Ekim ayında Astana'da düzenlenen 6. CICA Zirvesi'nde CICA'nın tam teşekküllü uluslararası örgüte kademeli olarak geçiş sürecini başlatma kararı alınmıştı.