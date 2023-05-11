Astrahan'da çıkan yangında bilinci kapalı kedi itfaiye ekipleri tarafından hayata döndürüldü

Rusya'nın güneybatısında bulunan Astrahan kentinde bir apartmanda çıkan yangından bilinci kapalı olarak bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinde bulunan Teğmen Timur Asanov, yangının çıktığı dairedeki odalardan birinde hareketsiz şekilde yerde yatan kediyi fark etti ve kediyi dışarıya çıkardı. Kedinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rusya'nın güneybatısında bulunan Astrahan kentinde bir apartmanda çıkan yangından bilinci kapalı olarak bulunan Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

Astrahan kentindeki Sun Yat-Sen Caddesi'nde bulunan bir apartmanda 4 Mayıs'ta, yerel saatle 22.20 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye giden itfaiye ekibinde bulunan Teğmen Timur Asanov, yangının çıktığı dairedeki odalardan birinde hareketsiz şekilde yerde yatan kediyi fark etti. Asanov tarafından bulunan Kedi, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, kedinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası nefes almaya başladığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.