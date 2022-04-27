Astım krizlerinde kadınlar, erkeklerden iki kat daha fazla ölüyor

İngiltere'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ASTHMA + LUNG'un analiz raporuna göre, İngiltere'de astımlı kadınların astım krizinden ölme ihtimali erkeklere göre neredeyse iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Kadınların hormon dalgalanmalarının astım krizi tetiklenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Sivil toplum kuruluşu polen, hava kirliliği ve tozun iyi bilinen astım tetikleyicileri olduğunu ancak kadın cinsiyet hormonlarındaki dalgalanmaların astım semptomlarının alevlenmesini ve hatta yaşamı tehdit eden astım ataklarını tetikleyebileceğini belirtti. Ergenlik, regl dönemleri, hamilelik ve menapoz öncesi gibi hormonal değişim zamanları ile astım belirtileri arasında bağlantı olduğu belirtilirken sadece İngiltere'de yaklaşık 3 milyon kadının astım hastası olduğunu vurguladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya