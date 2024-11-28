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BBC

Astım Atağına Karşı 50 Yıl Sonra Yeni Tedavi Yöntemi Bulundu

Astım Atağına Karşı 50 Yıl Sonra Yeni Tedavi Yöntemi Bulundu
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Araştırmacılar, astım atakları için devrim niteliğinde bir enjeksiyon tedavisi geliştirdiklerini açıkladı. Yeni yöntem, mevcut tedavi yöntemlerine göre daha düşük başarısızlık oranı ve hastaların yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler sağlıyor.

Araştırmacılar 50 yılın ardından ilk kez astım ataklarına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulduklarını açıkladı.

Tedavide kullanılan bir enjeksiyon, astım atağı sırasında ve KOAH olarak bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığında devreye giren bağışıklık sisteminin bir kısmını baskılıyor.

Benralizumab halihazırda şiddetli vakalarda kullanılıyordu, ancak son araştırma astım ataklarında rutin olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

İngiltere her yıl iki milyon astım atağı vakası kaydediliyor.

King's College London'dan araştırmacı ekibi yeni ilacın astım tedavisinde devrim niteliğinde olabileceğini söyledi.

Araştırmada, tüm astım ve KOAH ataklarının benzer şekilde seyretmediği, farklı kişilerde bağışıklık sisteminin farklı kısımlarının "aşırı" şekilde çalıştığı belirlendi.

Prof. Mona Bafadhel, "İnflamasyonun farklı örüntülerde seyrettiğini görüyoruz ve kişilerde doğru zamanda doğru tedavi için daha 'akıllı' bir yol izleyebiliriz" dedi.

Benralizumab maddesi, inflamasyona ve akciğerde tahribata neden olabilen eozinofil adındaki beyaz kan hücrelerini hedef alıyor.

Eozinofiller astım ataklarının yarısında, KOAH vakalarının ise üçte birinde devreye giriyor.

Solunum sorunu, göğüste hırlama, öksürük ve nefes darlığına yol açan bu ataklar düzenli inhaler kullanımıyla kontrol altına alınamazsa, doktorlar steroide başvuruyor.

158 hastanın takibiyle yapılan çalışmanın sonuçları, Lancet Respiratory Medicine dergisinde yer aldı.

Buna göre steroid kullanımında yüzde 74 olan tedavi başarısızlığı oranı, yeni tedavi yönteminde yüzde 45'e düşüyor.

Yeni tedavi yönteminin uygulandığı hastaların daha az hastaneye yatırıldığı, başka bir tedavi yöntemine daha az ihtiyaç duyduğu ve ölüm oranının daha az olduğu tespit edildi.

Prof. Bafadhel, astım atağı vakalarının oldukça fazla sayıda görüldüğünün altını çizerek, yeni tedavinin oldukça fazla sayıda hasta için büyük bir fayda getirebileceğini söylüyor:

"Bu bir dönüm noktası olabilir. 50 yıldır tedavimizde bir değişiklik olmamıştı. Kötüleştiklerinde insanları nasıl tedavi edeceğimize dönük devrim niteliğinde bir gelişme olacak."

Yeni ilacın uygulandığı hastaların bulgularında da iyileşme ve yaşam kalitelerinde artış da tespit edildi.

55 yaşındaki Alison Spooner, deneme safhasında ilacı alan hastalardan birisi.

Çocukluktan beri astım hastalığı var, son beş yılda ise hastalığı daha da kötüleşmiş ve üç kez ciddi atak geçirmiş.

Spooner, "Daha da kötüleşiyordu, nefes alma sorunu oldukça korkutucu" diyor. Yeni ilacı aldıktan sonra "ciddi bir değişim" hissettiğini söyleyen Spooner, inhaler kullanmayı sadece doktorlar devam etmesini söylediği için sürdürdüğünü aktarıyor:

"Maalesef hiçbir ilaç astımı tamamen yok etmiyor, ancak buna en yakın olan bu ilaç. Bence bu biraz mucizevi."

Benralizumab henüz yaygın kullanıma açılmadı.

Daha kapsamlı bir test sürecinin 2025'te başlaması bekleniyor. Bu, iki yıl sürecek.

Çalışamalar, ilacın maliyetine yönelik de bir incelemenin yapılmasını kapsayacak. Çünkü bu tip etken maddeler, bir hayli maliyetli.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Sanjay Ramakrishnan, çalışmanın şimdiye kadar "çok umut vadettiğini" ve KOAH ile mücadelenin 20. yüzyılda takılı kaldığını söylüyor.

Oysa KOAH dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

Steroidlerin uzun dönem kullanılması, kilo alma, diyabet ve kemik zayıflığı gibi sorunlara yol açabiliyor.

Yine bu araştırmada yer alan 77 yaşındaki Geoffrey Pointing, "Steroid aldığımda gördüğüm yan etkileri bu ilaçta görmedim" diyor:

"Steroid aldığım gece uyku tutmazdı. Bu ilaçta ise ilk gece uyuyabildim. Sorun yaşamadan hayatıma devam edebildim."

İngiltere'de her gün astım hastası 4 kişinin, KOAH'lı 85 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Asthma + Lung UK (Astım + Akciğer) vakfından Dr. Samantha Walker, sonuçların "harika bir haber" olduğunu söylüyor:

"Astım ve KOAH hastaları için 50 yıldan beri ilk kez yeni bir tedavi geliştirilmiş olması çok iyi bir gelişme."

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