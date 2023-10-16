'Asla terk etmeyeceğim': İsrail kara harekatına hazırlanırken, bazı aileler Gazze'nin kuzeyinde kalıyor

İsrail'in kara harekâtı uyarısı sonrasında yaklaşık bir milyon Gazzeli güneye yönelirken, pek çok aile evlerinden ayrılmayacaklarını söylüyor.

İsrail'in sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk etmesi için verdiği süre doldu, ancak bazı kişiler bölgeden ayrılmayacaklarını söylüyor.

BBC'ye konuşan 42 yaşındaki Muhammed İbrahim, "Vatanımdan ayrılmıyorum, asla terk etmeyeceğim" diyor.

Muhammed, farklı bölgelerden gelen aile üyeleriyle birlikte bir evin kalabalık salonunda oturuyor.

Aile üyeleri aralarında konuşuyor, bazıları telefonlarından haberleri takip etmeye çalışıyor.

Muhammed, "Evlerimizi yıksalar bile başka bir yere gidemem. Ben burada kalacağım" diyor.

Ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki şehir merkezini çevreleyen bölgede defalarca yer değiştiren Muhammed şöyle devam ediyor:

"Geçen hafta Pazar günü sabah saat 02:00'de saldırılar oldu ve roketler atıldı. Eşim ve dört çocuğumla kaçtım."

Şeyh Rıdvan bölgesine gitmek üzere Cebeliye'deki evlerini terk eden aile, o bölgenin de hedef alınacağı haberi üzerine Gazze'nin bir banliyösüne yöneldi.

Ancak Muhammed, ailesinin Gazze'nin kuzeyini terk etmesinin gerçekçi olmadığını düşünüyor.

İsrail defalarca sivillerin bu bölgeyi tahliye etmesini istedi.

Muhammed, "Güneye gitmemiz söylendi ama ailemle nereye gidebiliriz ki?" diyor.

Ailenin geri kalanıyla birlikte bir apartman dairesine sıkışan çocukları bahçelerini özlüyor.

Muhammed'in oğlu Ahmed, arkadaşıyla birlikte mahallelerinde bisikletle dolaşmayı çok seviyordu. Babasına sürekli en yakın arkadaşının hayatta olup olmadığını soruyor ama ona ulaşmanın hiçbir yolu yok.

'Hayat yok'

Yakındaki bir sokakta 38 yaşındaki inşaat işçisi Ebu Cemil, su sistemine bağlı bir borunun yanında yere çömelerek, suyun son damlalarını bir kovaya boşaltmaya çalışıyor.

Abo, "Sekiz gündür su ve yiyeceğimiz yok. Su yok, elektrik yok, hayat yok, tam bir sefalet" diyor.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından Gazze'ye elektrik, su ve yakıt tedarikini durdurma kararı aldı.

Ebu Cemil, buna rağmen beş çocuğuyla bölgede kalmaya karar verdi. Çocukların ikisi erkek, üçü kız. En küçüğü dört yaşında.

"Gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Evimize saldırmak isteseler de gitmiyoruz" diyen Abo şöyle devam ediyor:

"Beş veya altı kişilik bir aile olarak nereye gidebiliriz?"

İsrail birlikleri hazır

Hamas'a göre Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1,1 milyon kişiden 400 bini, son 48 saat içinde Selahaddin Yolu'ndan Gazze'nin güneyine yöneldi.

İsrail sınırına bir kilometre uzaklıktaki bir tepeden Gazze Şeridi'ne bakıldığında, yakında başlayabilecek kara saldırısının boyutu açıkça görülüyor.

Sınır yakınındaki otoyol boyunca bir grup asker taşıyan zırhlı araç geçiyor, askeri bir insansız hava aracı da gökyüzünde daireler çiziyor.

Sınır çitinin yakınında hafif silah ateşi duyuluyor. Karşılığında bir İsrail tankı, sınırın ötesine mermi yağdırıyor.

Yerel haberlerde, bölgede Hamas mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Yakındaki İsrail kasabası Sderot zaten terk edilmişti ve biz ayrıldıktan sadece birkaç dakika sonra yetkililer tarafından resmi bir tahliye emri verildi.

Sınırın biraz gerisinde, ana yolların kenarındaki tarlalarda kurulan toplardan patlama sesleri geliyor.

Biz yolda ilerlerken birkaç dakikada bir yanımızdan tırlarla taşınan askeri araç konvoyları geçiyor.

Bu devasa askeri güç gösterisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Hamas'ı yok etme" planının merkezinde bulunuyor olabilir.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında öldürülenlerin sayısı 1400'ün üzerinde.

Yaklaşık 126 kişinin Hamas tarafından kaçırıldığı ve Gazze'de tutulduğu düşünülüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre ise Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısı 2 bin 383'e ulaştı. 10 binden fazla kişi yaralı.

Savaşla çevrili

Gazze'nin merkezinde çocuklar hâlâ sokaklarda oynuyor.

Ortalığın sakinleştiği kısa anlarda çocuklar dışarı çıkıyor ve mahallelerde koşturuyor.

Artık savaşla çevrili bir hayatta bu çocukların tek çıkış yolu.

Gazze nüfusunun neredeyse yarısı 18 yaşın altında. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, neredeyse 10 gündür süren çatışmalarda 700'den fazla çocuk öldürüldü.

Gazze'deki Hamas yetkilileri insanlara kuzeyden ayrılmamalarını söylerken İsrail, Hamas'ın insanları canlı kalkan olarak kullanmak istediğini öne sürüyor. Hamas bunu reddediyor.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine kara harekatı düzenlemeye karar verirse ve Hamas savaşçıları, bölgede işgal ettikleri binalardan ve tünellerden onlara karşı bir gerilla savaşı başlatırsa, aylarca sürecek çatışmalar tüm bölgenin yok olmasına yol açabilir.

On binlerce sivil ise bu savaşın ortasında kalır.