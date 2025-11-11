Askeri C-130 Kargo Uçağı Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait C-130 model bir askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında 20 personelle birlikte düştüğünü açıkladı.

Lockheed Martin şirketinin ürettiği C-130'lar ilk kez Aralık 1956'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

Lockheed Martin bugüne kadar 2.500'den fazla C-130 teslim ettiklerini ve uçağın halen 70 ülkede kullandığını söylüyor.

C-130 uçakları helikopterler, zırhlı araçlar gibi büyük kargoları ve askeri personeli taşıyabiliyor.

Hercules ayrıca orman yangınlarına müdahalede ya da hava ambulans olarak da kullanılabiliyor.

Amerikan Hava Kuvvetleri'ne göre üç mürettebatlı uçak 92 yolcu, 72 tam teçhizatlı asker ve 64 paraşütçü taşıyabiliyor.

Lockheed Martin'e göre uçağın 70 farklı alt modeli var.

Gürcistan'da düşen uçağın C-130E varyantı olduğu aktarılıyor.

Yirmi dokuz metre uzunluğundaki bu modelde dört pervaneli bir motor bulunuyor.

Uçağın kanat genişliği 40 metre.

Boş ağırlığı 34 ton, azami kalkış ağırlığı 79 ton.

Uçak yaklaşık 4 bin kilometrelik menzile sahip ve 10 saat havada kalabiliyor.

Türkiye'nin envanterinde kaç C-130 var?

TRT Haber'e göre Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1964-91 yılları arasında iki farklı modelde toplam 13 adet C-130 uçağı girdi.

2012 yılında acil ihtiyaç kapsamında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinden hizmet dışına çıkarılan altı adet C-130E nakliye uçağı daha satın alındı.

TRT Haber'e göre Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde halen 19 adet C-130B/E uçağı bulunuyor.

Kayseri'deki 222'nci Filo Komutanlığı'na bağlı görev yapan uçaklar altı yılda bir bakımdan geçiriliyor.

Modernizasyondan geçirilen uçakların 2040'a kadar hizmet vermesi öngörülüyor.

Bunlara ek olarak Milli Savunma Bakanlığı, Ekim ayında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden 12 adet C-130J Super Hercules uçak tedarik edileceğini açıklamıştı.

Savunma sanayiini yakından takip eden medyada uçakların kullanılmış olduğu belirtilmişti.

Savunma Bakanlığı bu yönde bir açıklama yapmadı.

Ancak İngiltere'den alınan uçakların "bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edildiğini" belirtildi.

C-130 kazaları

C-130'lar 1950'lerden beri birçok kazaya karıştı.

13 Nisan 1982'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130H Hercules uçağı, Erzurum Havalimanı'ndan İncirlik Hava Üssü'ne yapılan bir tedarik uçuşu sırasında düştü. Uçakta bulunan 27 kişinin tamamı öldü.

2014'te Cezayir Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı düştü. Bu kazada uçakta bulunan 78 kişiden sadece biri sağ kurtuldu.

4 Temmuz 2021'de Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 iniş sırasında düştü. Uçaktaki 50, yerdeki üç kişi hayatını kaybetti.