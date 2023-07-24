Aşır sıcakta bebeğini araçta unutan baba aracın camını kırarak bebeği kurtardı

Teksas eyaletinde bir baba, bebeğini yanlışlıkla 37 derece sıcak araçta kilitledi. Baba, çocuğunu kurtarmak için arabanın ön camını kırmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar sayesinde bebeğin kurtarılması sağlandı. Bebeğin durumu iyi olduğu ve soruşturma açılmayacağı belirtildi. Vatandaşlar, araba içindeki sıcaklığın hızla artabileceği konusunda uyarıldı.

Son yılların en aşırı sıcakların yaşandığı Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde, bir baba yanlışlıkla bebeğini 37 derece sıcak araçta kilitli bıraktı.

Aracın kapısını açamayan baba, kaldıraçla arabanın ön camını kırarak çocuğunu kurtarmaya çalıştı.

Babanın çocuğunu kurtarmaya çalıştığını görev çevredeki vatandaşlar babanın yardımına koştu.

Başka bir sürücü çekiçle aracın ön camını kırarak bebeğin kurtarılmasını sağladı.

Polis, anne ve baba araçtan indikten sonra bebeği araç anahtarı ile birlikte araçta unuttuklarını söyledi.

Polis, ayrıca bebeğin durumunun iyi olduğu ve ebeveyenleri hakkında herhang ibir soruşturmanın açılmayacağını söyledi.

Bebeğin arabada ne kadar süre kilitli kaldığı bilinmezken Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araba içindeki sıcaklığın bir anda 20 dereceye kadar artabileceğini belirterek bu tür vakalara karşı vatandaşları uyardı