ASEAN ve İngiltere arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile İngiltere'den üst düzey yetkililer, Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da bir araya geldi. ASEAN-Birleşik Krallık Kıdemli Yetkililer Toplantısı (AUKSOM) kapsamında Birlik ülkelerinden yetkililerle görüşen Birleşik Krallık Hint-Pasifik Kalkınma Ofisi Direktörü Jenny Bates, ASEAN-Birleşik Krallık Diyalog Ortaklığı'nı güçlendirme ve işbirliğini geliştirme konularını ele aldı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile İngiltere'den üst düzey yetkililer, Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da bir araya geldi.

Vietnam Plus'ın haberine göre, ASEAN- Birleşik Krallık Kıdemli Yetkililer Toplantısı (AUKSOM) kapsamında Birlik ülkelerinden yetkililerle görüşen Birleşik Krallık Hint-Pasifik Kalkınma Ofisi Direktörü Jenny Bates, ASEAN-Birleşik Krallık Diyalog Ortaklığı'nı güçlendirme ve işbirliğini geliştirme konularını ele aldı.

Taraflar, 2022-2026 dönemi için ASEAN-Birleşik Krallık Eylem Planı'nın (POA) uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi.

ASEAN'ın Hint-Pasifik bakış açısı kapsamında tanımlanan, karşılıklı yarar sağlayan ve Hint-Pasifik bölgesinin istikrarına ve refahına yönelik dört alanda ikili işbirliğini destekleyen taraflar, ayrıca denizcilik işbirliği, ulus ötesi suç, siber güvenlik, ticaret ve yatırım gibi alanlarda ASEAN-İngiltere işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Toplantıda Doğu Denizi, Myanmar ve Ukrayna'daki gelişmeler ile gelişen bölgesel mimaride ASEAN'ın merkeziliğini korumanın önemi vurgulandı.

Taraflar arasında POA kapsamında uygulanacak ilk proje olan "ASEAN'da Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitiminin Teşvik Edilmesi", Mayıs 2023'te Londra'da düzenlenen 19. Eğitim Dünyası Forumu'nda duyurulmuştu.