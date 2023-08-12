ASEAN ve BAE İşbirliği Çabalarını Destekliyor

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) komitesi, ASEAN ile BAE arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çabaları desteklediğini açıkladı. Komite, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen toplantıda, Ağustos 2022'den bu yana ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı haline gelen BAE ile birlik arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

DUBAİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) komitesi, ASEAN ile BAE arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çabaları desteklediğini söyledi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın Cuma günü bildirdiğine göre komite, söz konusu açıklamayı 8 Ağustos'ta, ASEAN'ın kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutlamak üzere BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen toplantı sırasında yaptı.

Komite toplantıda, Ağustos 2022'den bu yana ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı haline gelen BAE ile birlik arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Habere göre, BAE'de bulunan ASEAN üye ülkelerinin büyükelçi ve diplomatları, toplantıya katılarak Körfez ülkesindeki ASEAN topluluğunun dayanışmasını güçlendirmek üzere daha yakın çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ASEAN, 1967 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kurucu üyeler olan Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın ASEAN Bildirisi'ni imzalamasıyla kurulmuştu.