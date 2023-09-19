ASEAN Ülkeleri İlk Ortak Askeri Deniz Tatbikatını Başlattı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkelerinin düzenlediği ilk ortak askeri deniz tatbikatı, Endonezya'nın Güney Natuna Denizi'nde başladı. Tatbikatın 5 gün sürmesi bekleniyor ve muharebe destek birlikleri tarafından deniz güvenliği, arama kurtarma, insani yardım ve afet yardımlarının dağıtımı uygulamaları gerçekleştirilecek.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelerinin düzenlediği ilk ortak askeri deniz tatbikatı, Endonezya'nın Güney Natuna Denizi'nde başladı.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine yönelik tepkilerin arttığı bir dönemde başlayan ASEAN Dayanışma Tatbikatı'nın 5 gün sürmesi bekleniyor.

Tatbikatın açılış töreninin yapıldığı Batam Adası'nda basına konuşan Endonezya Savunma Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, ilk ASEAN ortak askeri deniz tatbikatı kapsamında muharebe destek birliklerinin devriye ve deniz güvenliğiyle arama kurtarma, insani yardım ve afet yardımlarının dağıtımı uygulamaları yapacağını söyledi.

Margono, tatbikatın ASEAN üyeleri arasında askeri bağları güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu bir savaş tatbikatı değil çünkü ASEAN daha çok ekonomi odaklıdır. Eğitimler daha çok sosyal olaylarla alakalıdır." dedi.

ASEAN ülkelerinin yıllık olarak ortak askeri tatbikat düzenleme konusunda anlaştıklarına işaret eden Margono, ilerleyen yıllarda hava ve kara birliklerinin de dahil olacağı tatbikatlarda gerçek savaş eğitimlerinin yapılacağını bildirdi.

Margono, bölgede keşif faaliyeti yürüten ülkelerin Endonezya'nın haklarını ihlal etmemesi ve uluslararası deniz hukukuna riayet etmesi gerektiğini kaydetti.

Savunma Bakanı Margono'nun daha önce, söz konusu tatbikatın Kuzey Natuna Denizi'nde yapılacağını açıklamasına karşın Çin'in muhtemel tepkilerinden kaçınmak için tatbikat yerini Güney Natuna Denizi olarak değiştirdiği ifade ediliyor.