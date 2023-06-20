ASEAN Ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde Ortak Tatbikat Yapacak

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, Çin'in Güney Çin Denizi'nde artan nüfuzundan dolayı eylülde ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştirecek. ASEAN ülkelerinin, Güney Çin Denizi'nde anlaşmazlığın yaşandığı ihtilaflı suların yakınında 18-25 Eylül'de ortak deniz tatbikatı yapacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın detaylarının istişare edilmesi için ön toplantı gerçekleştirileceği ifade edildi.