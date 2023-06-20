ASEAN Ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde Ortak Tatbikat Yapacak
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, Çin'in Güney Çin Denizi'nde artan nüfuzundan dolayı eylülde ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştirecek. ASEAN ülkelerinin, Güney Çin Denizi'nde anlaşmazlığın yaşandığı ihtilaflı suların yakınında 18-25 Eylül'de ortak deniz tatbikatı yapacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın detaylarının istişare edilmesi için ön toplantı gerçekleştirileceği ifade edildi.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, Çin'in Güney Çin Denizi'nde artan nüfuzundan dolayı eylülde ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştirecek.
Endonezya ordusu, ASEAN ülkelerinin yapmayı planladıkları ortak tatbikata ilişkin açıklama yaptı.
ASEAN ülkelerinin, Güney Çin Denizi'nde anlaşmazlığın yaşandığı ihtilaflı suların yakınında 18-25 Eylül'de ortak deniz tatbikatı yapacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın detaylarının istişare edilmesi için ön toplantı gerçekleştirileceği ifade edildi.
Açıklamada, Çin ile yakın ilişkilere sahip Kamboçya ve Myanmar'ın, ortak tatbikat hakkındaki konferansa katılmayı reddettikleri belirtildi.
Endonezya Savunma Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, daha önce Endonezya'nın Natuna Adaları açıklarındaki Kuzey Natuna Denizi'nde yapılacağı bildirilen tatbikatın yerinin, Çin'in "Dokuz Çizgi Hattı"nın hemen dışındaki Güney Natuna Denizi'ne alındığını söyledi.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunmuştu.
Pekin'in ihtilaflı bölgede askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açmıştı.
Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.