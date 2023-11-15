Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve Myanmar'ın Şan eyaletinde cunta yönetimi ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla tırmanan krizin çözümü için çağrı yaptı.

ASEAN Ülkeleri, Gazze ve Myanmar'daki Krizler İçin Çağrı Yaptı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve Myanmar'ın Şan eyaletinde cunta yönetimi ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla tırmanan krizin çözümü için çağrı yaptı.

ASEAN üyesi 10 ülkenin savunma bakanları, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 17. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'nda (ADMM) bir araya geldi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Endonezya'nın Savunma Bakanı Prabowo Subianto, dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi olarak, Gazze'de giderek kötüleşen insani koşullardan derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Endonezya'nın Gazze konusundaki tutumunun "açık ve kesin" olduğunu vurgulayan Subianto, "Sivillere yönelik saldırılar derhal son bulmalı. Ateşkes sağlanmasına yönelik çabalara ve insani yardım koridorlarının oluşturulmasına hız verilmeli." dedi.

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan da ateşkes çağrısını yinelerken, sivillerin rehin alınmasına ve her tür terör eylemine karşı çıktıklarını, Gazze'de evlerin ve hastanelerin bombalanması ve masum sivillerin katledilmesini kınadıklarını ifade etti.

Hasan, "Daha fazla yıkımı, acıyı ve can kabını önlemek için taraflar itidalle hareket etmeli, gerilimi düşürmeli." ifadesini kullandı.

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ülkesinin Hamas'a karşı tavrına işaret ederek, 7 Ekim'deki saldırılarını kınadı.

Orta Doğu'daki çatışmadan ders alınması gerektiğinin altını çizen Hen, "Her ne kadar şu anda görece barış ve güvenlik içinde yaşıyor olsak da, eğer Orta Doğu'da ve Asya'da kötüleşen durumdan ibret almazsak bunu yitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile savunma alanında yakın işbirliği bulunan Singapur'un Müslüman komşularına göre daha farklı bir tutum takınması dikkati çekti.

Myanmar'daki çatışmalar

Öte yandan savunma bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, Myanmar'ın Şan eyaletinde cunta yönetimi ile silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ASEAN'ın ülkedeki durumun yeniden istikrara kavuşturulması için önerdiği 5 maddelik planın uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Toplantıya, zirve buluşmalarından men edilen Myanmar'daki cunta yönetiminin temsilcileri katılmadı.

Savunma bakanları ayrıca Çin ile bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'nde taraflar arasında Davranış Kuralları Mutabakatı oluşturulmasına yönelik taahhütlerini yineledi.