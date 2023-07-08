ASEAN, Myanmar'daki istikrarsızlığı sona erdirmek için mutabakatı uygulama çabalarını artırıyor

Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya, Myanmar'daki istikrarsızlığı sona erdirmek için beş maddelik bir mutabakatı uygulama çabalarının artırıldığını açıkladı. ASEAN liderleri tarafından varılan mutabakatın uygulanması için bakanlar düzeyindeki toplantıya ASEAN üyeleri ve diğer ülkelerin katılması bekleniyor.

Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya, darbe sonrası Myanmar'daki istikrarsızlığı sona erdirmek için beş maddelik bir mutabakatı uygulama çabalarının artırıldığını açıkladı.

Radio Free Asia'nın haberine göre, Endonezya'dan, gelecek hafta ev sahipliği yapacağı bakanlar düzeyindeki ASEAN toplantısı ve Myanmar hakkında açıklama geldi.

Açıklamaya göre, darbe sonrası Myanmar'daki istikrarsızlığı sona erdirmek için beş maddelik bir mutabakatı uygulama çabaları artırıldı.

Toplantıya ASEAN üyeleri ve ABD, Çin ve Rusya gibi diğer ülkelerin katılması bekleniyor.

ASEAN liderleri mutabakata varmıştı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Myanmar'daki durumu görüşmek üzere 24 Nisan 2021'de yapılan toplantının ardından ASEAN liderleri, krizin çözümü için 5 madde üzerinde mutabık kalmışlardı.

Üzerinde anlaşma varılan maddeler arasında, Myanmar'daki tarafların şiddeti bir an önce durdurması, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamının başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık etmesi, Myanmar'a insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılmasına müsaade edilmesi ve ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delegeyle Myanmar'ı ziyaret etmesi ve krizin muhatabı olan taraflarla görüşmesi yer alıyordu.

Ancak plan bir türlü uygulamaya konmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.