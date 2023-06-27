ASEAN-Çin Forumu, Yoksulluğun Azaltılması ve Kırsal Kalkınma Konularında İşbirliğini Derinleştirmeyi Hedefliyor

17. ASEAN-Çin Sosyal Kalkınma ve Yoksulluğun Azaltılması Forumu, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Beihai kıyı kentinde başladı. Forum, bölgesel yoksulluğun azaltılması için çalışan kurumlar, uluslararası kuruluşlar, Çin ve ASEAN'daki işletmeler, STK'lar ile Çin'deki bazı ASEAN büyükelçilikleri ve konsolosluklarından 200'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

NANNİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Yoksulluğun azaltılması ve kırsal kalkınma konularında işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen 17. ASEAN-Çin Sosyal Kalkınma ve Yoksulluğun Azaltılması Forumu, Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Beihai kıyı kentinde başladı.

Forum, bölgesel yoksulluğun azaltılması için çalışan kurumlar, uluslararası kuruluşlar, Çin ve ASEAN'daki işletmeler, STK'lar ile Çin'deki bazı ASEAN büyükelçilikleri ve konsolosluklarından 200'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Çin Ulusal Kırsal Canlandırma İdaresi Başkanı Liu Huanxin, açılış töreninde yaptığı konuşmada yoksulluğun azaltılması ve kırsal kalkınmanın, Çin ve ASEAN ülkeleri arasında kilit önemdeki işbirliği alanları olduğunu söyledi.

ASEAN Genel Sekreter Yardımcısı Ekkaphab Phanthavong ise forumun politika yapıcılar ve uzmanların görüş alışverişinde bulunmaları ve iyi uygulamaları paylaşmaları için önemli bir platform işlevi gördüğünü belirtti. Phanthavong, "Ortak ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Güçlendirilmesine ilişkin ASEAN-Çin Ortak Bildirisi'nde de belirtildiği üzere, bu forum ASEAN ve Çin arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yardımcı oluyor" dedi.

Katılımcılar pazar entegrasyonu, ticaret ve gıda güvenliği gibi konularda görüş alışverişinde bulunurken, kırsal alanların dayanıklılığının güçlendirilmesi ve yoksulluğa büyük ölçekli dönüşün önlenmesi konularını tartıştılar.