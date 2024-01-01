Artçı Depremler Devam Ediyor

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

USGS'de yer alan verilere göre Noto yarımadasında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2, 5.2, 5.4 ve 5.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi. Depremlerin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.