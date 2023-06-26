Arnavutluk ve İsrail arasında askeri ve endüstriyel işbirliği mutabakatı imzalandı

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelerek askeri ve endüstriyel işbirliği mutabakatı imzaladı. İki bakan, güvenlik konularını ele aldı ve diplomatik bağları güçlendirmeye taahhüt etti.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi İsrail'i ziyaret ederek mevkidaşı Yoav Gallant ile askeri ve endüstriyel işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailli Bakan Gallant, Arnavut mevkidaşı Peleshi'yi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında ağırladı.

Gallant ve Peleshi, ikili savunma işbirliği ve ortak çıkarları ilgilendiren güvenlik konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından iki bakan, sembolik bir törenle savunma, askeri ve endüstriyel işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Gallant, İsrail ve Arnavutluk arasındaki diplomatik ve güvenlik bağlarını daha da güçlendirme taahhüdünden dolayı Bakan Peleshi'ye teşekkür etti.