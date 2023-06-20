Arnavutluk'ta İran karşıtı örgütün kampına baskın düzenlendi

Arnavutluk'ta, İran'daki rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) Dıraç ilinin Manez kentinde bulunan kampındaki bina ve ofislerine baskın düzenlendi. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara Karşı Özel Mahkemenin kararı ve savcılığın talimatı doğrultusunda, HMÖ kampındaki bina ve ofislerde denetim yapıldığı bildirildi.

Arnavutluk'ta, İran'daki rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) Dıraç ilinin Manez kentinde bulunan kampındaki bina ve ofislerine baskın düzenlendi.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara Karşı Özel Mahkemenin kararı ve savcılığın talimatı doğrultusunda, HMÖ kampındaki bina ve ofislerde denetim yapıldığı bildirildi.

Polisin, denetim sırasında kampta yaşayanların hak ve özgürlüklerine saygı gösterdiği, titizlikle çalıştığı belirtildi.

Arnavutluk polisi, denetimin sona ermesinin ardından konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağını duyurdu.

HMÖ'nün tepkisi

HMÖ temsilcileri ise polis baskınında bir kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını iddia etti.

Örgütten yapılan açıklamada, Ashraf olarak bilinen kampta yapılan kontrollerde "polisin müdahalesi sonucu" bir kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, "Ashraf'taki durum çok tehlikeli. Bir kişi hayatını kaybetti ve 36 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

HMÖ'nün Arnavutluk'taki üyeleri

Arnavutluk'ta yaklaşık 2 bin 800 HMÖ üyesi yaşıyor. HMÖ üyeleri, kendilerine özel inşa edilen, ülkenin orta kesimlerinde Dıraç iline bağlı Manez kentindeki "Ashraf 3" isimli kampta kalıyor.

HMÖ üyeleri ilk olarak 2013'te ABD'nin talebi üzerine ülkeye gruplar halinde gelmeye başladı.

Arnavutluk yetkilileri, bunu, HMÖ üyelerinin daha önce kamplarının bulunduğu Irak'tan Arnavutluk'a geçici tahliyesine katkıda bulunma ve insani gerekçelerle ülkeye kabul etme konusunda stratejik müttefiki ABD'ye yardım olarak nitelendiriyor.

Halkın Mücahitleri Örgütü, İran'da 2018'den bu yana terör örgütü kabul ediliyor.