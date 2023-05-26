Arnavutluk'ta gözaltına alınan Rusya ve Ukrayna vatandaşları serbest bırakıldı

Arnavutluk mahkemesi, 20 Ağustos 2022'de ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışırken gözaltına alınan Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması kararı aldı. Elbasan Asliye Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, soruşturma altında bulunan Mikhail Zorin, Fedir Alpatov ve Svetlana Timofeeva'nın gözaltında tutulması kararının düşürülmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Arnavutluk mahkemesi, 20 Ağustos 2022'de ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışırken gözaltına alınan Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması kararı aldı.

Elbasan Asliye Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, soruşturma altında bulunan Mikhail Zorin, Fedir Alpatov ve Svetlana Timofeeva'nın gözaltında tutulması kararının düşürülmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Rus vatandaşı Timofeeva ve Ukrayna vatandaşı Fedir Alpatov'ın serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, kendileri hakkındaki soruşturmalara serbest olarak devam edileceği belirtildi.

???????Açıklamada, bir diğer Rus vatandaşı Mikhail Zorin'in ise ev hapsine alındığı ifade edildi.

Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos 2022'de bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya vatandaşı Timofeeva ile Rusya ve Ukrayna vatandaşı 2 kişi daha gözaltına alınmış, bu kişilerin kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 24 Ağustos'ta düzenlediği duruşmada, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Eylül ayında ise Dıraç Temyiz Mahkemesi, 3 yabancı vatandaşın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Rus makamları, 2023 yılı ocak ayında Timofeeva'nın, "Devlet sırrı teşkil eden bilgilerin yasa dışı elde edilmesi" suçundan aranan bir kişi olarak Arnavutluk'tan iade edilmesini talep etmişti.

Timofeeva da Rusya'ya iade edilmeye rıza göstermeyip Arnavutluk topraklarında kalmayı talep etmişti. Bunun üzerine Elbasan Asliye Mahkemesi, 14 Nisan 2023'te Rus makamlarının iade talebini reddetmişti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, işbirliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme ve bilgi edinme"den suçlanıyor.???????