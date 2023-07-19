Arnavutluk'ta 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Dünyaya ilham veren o gece 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Panel, Yunus Emre Enstitüsü Tiran tarafından Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) desteğinde gerçekleşti.

TMV'ye bağlı Tiran New York Üniversitesinin (UNYT) kampüsünde düzenlenen panele, Tiran Büyükelçililiği Geçici Maslahatgüzarı Elif Burcu Gündoğdu, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin FETÖ ile hem ülke içinde hem yurt dışında örgütün yerleşik olduğu diğer ülkelerde mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Bu bağlamda FETÖ'nün faaliyette bulunduğu ülkelerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Gündoğdu, "Ne yazık ki, dost ve kardeş Arnavutluk'ta özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde FETÖ yapılanması varlığını tehlikeli bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye olarak dostlarımızın ülkemizin yaşadığı acıları tecrübe etmemeleri için bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etmeye, Arnavutluk makamları ile birlikte FETÖ'nün Arnavutluk'taki mevcudiyetine son vermek üzere karalılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda sizlerin Arnavutluk'taki vatandaşlarımıza ve Arnavut kardeşlerimize bu sinsi terör örgütünün gerçek yüzünü anlatmanız çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Panelde konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben milletim dışında bir güç tanımıyorum" sözlerini hatırlatarak, insanların ellerine bayrakları alarak sokaklara çıktığını anımsattı.

Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ellerinde bir bayrak vardı silah falan yoktu. Ben de iki noktadaydım. Orada arkadaşlarım haber verdiğinde durmam gereken yer ben de bu ülkenin ferdiydim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi, kültür olarak bin yıldır bu topraklarda hakim olan bir kültüre sahip… Dolayısıyla bu inanca, bu itikada sahip insanların cesareti ve Allah'ın yardımı, 40 yıldır hazırlık yapıyorlardı bu FETÖ denilen çete, örgüt emperyal ülkelerle birlikte tam 40 yıldır hazırlığını yapıyorlardı. Ama 40 yıllık hazırlığı 24 saat, 1 gün bile olmadı milletin kalbindeki gönlündeki imanla 40 yıllık hazırlığı yıktık geçtik."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ölümsüz kahramanlar sayesinde bu mücadeleyi kazandıklarını vurgulayarak, "Biz Türk devleti olarak son FETÖ'cü hain hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde sürdüreceğiz. Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması ve FETÖ'den arındırılması, Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi için tüm girişimleri başlattık. FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu özellikle vurgulamak isterim. FETÖ emperyalist güçlerin bir piyonudur." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk ise demokratik yollarla seçtikleri bir hükümetlerinin olduğunu ve o hükümetin başında da Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledi.

Aslantürk, "O gece herkes gibi kardeşim de sokağa çıktı, geç bir saatte sokağa çıktı. Onlar o gece sadece Türkiye'yi korumadılar, kurtarmadılar. Türkiye ile beraber Arnavutluk'u kurtardılar, Kosova'yı kurtardılar, Bosna Hersek'i kurtardılar, Sudan'ı kurtardılar çünkü eğer darbeciler Türkiye'de başarılı olsalardı çok daha kötülerini güçlü oldukları diğer ülkelerde de yaparlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Panel kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler gösterildi, 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.??????