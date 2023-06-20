- Arnavutluk polisinden İran mülteci kampına baskın: 1 polis yaralandı

TİRAN - Arnavutluk polisi, Manez bölgesinde bulunan İran yönetimine muhalif İran Halkın Mücahitleri Örgüt üyelerinin yaşadığı mülteci kampına baskın düzenledi. Operasyonda 1 polis yaralandı.

Arnavutluk polisi, sabah saatlerinde ülkedeki örgüt üyelerine operasyon düzenledi. Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Durres kentine bağlı Manez bölgesinde bulunan İran Halk Mücahitleri Örgütü üyelerinin yaşadığı mülteci kampına baskın düzenlendi. Kontrol amaçlı gerçekleştirilen operasyonun Arnavutluk Özel Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının verdiği talimatla düzenlendiği öne sürüldü. Polisin açıklamasında, operasyonun Uluslararası İnsan Hakları ve ülke kanunlarına uygun bir şekilde gerçekleştiğini ve kampın bulunduğu alanın kontrol edildiği belirtildi. Operasyon sırasında yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

MEK: "1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı"

Öte yandan MEK tarafından yapılan açıklamada, polisin İnsan Haklarına uygun davranmadığı ve sert müdahale nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 36 kişinin ise yaralandığı öne sürüldü. Kamptaki mülteciler operasyonun ardından polise karşı direnmeye başladı. Arnavutluk tarafından medyaya dağıtılan basın açıklamasında ise, ölen kişinin Ali Mostashari olduğu belirtilirken Arnavutluk polisi, Mostashari'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığından açıklama

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının kampta bulunan kişilerin 2014 yılında yapılan Kabul Anlaşması'na uymadıkları için alındığı belirtildi. Operasyonun ülkede yapılan operasyon kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu belirtilirken "Maalesef kampta mültecilerin engeli ile karşılaştık. Bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bu polis operasyonunda hiç kimse hayatını kaybetmedi ve operasyon ülke kanunlarına uygun yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

MEK'in Arnavutluk'taki varlığı

Resmi rakamlara göre Arnavutluk'ta 2 bin 800 MEK üyesi bulunuyor. ABD tarafından bu örgüt üyelerinin kabulü için yapılan talebin ardından Durres kentine bağlı Manez bölgesinde "Aşraf Kampı 3" isimli bir kamp inşa etti. Mültecilerin Irak'tan Arnavutluk'a gelmeleri bu talebin ardından başlarken Arnavutluk mültecilerin kabulünü ABD'ye bir yardım olarak görüyor. Resmi olarak bunu belli bir süre için yaptığını söylese de İran, bu örgütün Arnavutluk'ta süresiz kalmaya devam edeceğini iddia ediyor.

Geçen sene Arnavutluk hükümeti, ulusal çıkarlara karşı casusluk ve ülkeye yapılan onlarca siber saldırı sonrası İran'ı sorumlu tutarak İran'ın Tiran'daki Büyükelçiliğini kapatmış, bütün diplomatlarını sınır dışı etmişti.