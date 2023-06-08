Arnavutluk Başbakanı Rama, Sırp Belediyeler Birliği taslağını Macron ve Scholz'a iletti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin hazırladıkları taslağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ilettiğini bildirdi.

Rama, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Kosova'da meydana gelen gerginlikler, Kosova- Sırbistan diyaloğu ve Sırp Belediyeler Birliği gibi konulara değindi.

Kosova'nın kuzeyindeki durumun, Kosova Cumhuriyeti için siyasi trajedi boyutlarına ulaştığına işaret eden Rama, "Stratejik müttefiklerimizin bu duruma ilişkin açıklamaları giderek endişe verici hale geliyor. ve samimi olarak, her gün ve her saat, en büyük kaybedenin Kosova olduğu aşikar olan bir durumu, Kosova makamlarının yatıştırmasındaki tereddüdün nedeni anlaşılmaz." diye konuştu.

Sırbistan'ın daha önce de yaptığı şeyleri yaptığını, Kosova'nın ise hiçbir zaman ve daha önce hiçbir şekilde yapmadığı şeyleri yaptığını savunan Rama, Kosova'nın "Arnavut ulusunun tüm stratejik müttefikleri tarafından alenen suçlandığını" kaydetti.

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını, Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası onayına neden olacak kapıyı nihayet açmanın anahtarı olarak nitelendiren Rama, bunun, Kosova'nın herkes tarafından tanınmasının, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası forumlara üye olmasının ve Sırbistan ile karşılıklı tanımanın yolunu açacağını söyledi.

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına ilişkin sunduğu taslak hakkında ise Rama, "Dün, Fransız-Alman önerisinin iki tarafı olan Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Scholz'a, bir Birlik taslağı ilettim. Bununla ilgili AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Amerikan tarafını da bilgilendirdim." dedi.

Rama, söz konusu taslağın, Birliğin kurulması için tüm nedenleri dikkate alan en üst düzey uluslararası bir belge olduğunu, ayrıca Kosova Anayasa Mahkemesinin tüm tavsiye veya sonuçlarına hitap eden ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki hayat düzeninin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Belgenin, iki ülke arasındaki diyaloğu bir başka boyuta taşıma ve diyaloğun başarılı sonuçlanması için tarafların somut şeyler konuşmasını sağlamak için faydalı olmasını dileyen Rama, "Sırbistan nihayetinde 1999'da Kosova'yı kaybetti ve Sırbistan'ın, Kosova'nın 'saçının bir teline' bile dokunma gücü yok." ifadesini kullandı.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te, Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış, ancak uygulamaya konulamamıştı.???????

Taraflar, geçtiğimiz yıl sonunda, ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyordu. Plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.