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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rama, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Edi Rama Dünya Haberler

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