Arjantin ve Şili'de Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı zamanda Şili'de de 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İki ülkede de can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Santiago del Estero şehrinin 130 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Depremin, 568 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Arjantin'de meydana gelen depremden birkaç dakika önce de Şili'de de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

USGS, Şili'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tamarugal eyaletine bağlı La Tirana kasabasının 56 kilometre doğusu olarak açıkladı.

İki ülkede de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.