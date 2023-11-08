Arjantin Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Arjantin hükümeti, Gazze halkına ulaştırılmak üzere Mısır üzerinden insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Arjantin Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansının aktardığı yardım malzemelerinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, yaptığı açıklamada, Gazze halkına yardım malzemelerinin Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır olan Refah kentine gönderileceğini kaydetti.

Sevkiyatta yaklaşık 400 bin su arıtma tableti, 57 bin 600 adet dezenfektan tableti, tıbbi bakım malzemeleri, ayakkabı, giyim ve diğer yaşam malzemelerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela da 19 Ekim'de Gazze halkına teslim edilmek üzere 30 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurmuştu.