Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Çin'in Kuşak ve Yol İşbirliğini Övdü

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğine atıfta bulunarak, Çin'in gerçekten eyleme geçtiğini söyledi. Fernandez, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni desteklediğini belirtti. Ayrıca, Çin'in Arjantin'e sağladığı yardımlardan ve işbirliğinden teşekkür etti.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Arjantin ve Çin arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğine atıfta bulunarak, "Çinliler konuşmakla yetinmiyor, gerçekten eyleme geçiyorlar" dedi.

Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşan Fernandez, Arjantin'in Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni desteklediğini söyledi.

Fernandez, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, çok taraflılığa saygı duyan bizler için mevcut bölgesel yapılarla rekabet etmeyen, aksine onlarla uyum içinde ve onların avantajlarından yararlanan bir ülkeler arası ilişkiler mekanizması sunuyor" ifadesini kullandı.

Fernandez konuşmasında özellikle Çin ve Arjantin halkları arasındaki karşılıklı desteğe vurgu yaptı.

Fernandez, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden itibaren Arjantin'e pandemiyle mücadele malzemeleri ve aşı sağlayarak yardımcı olan ve Arjantin'in bir asır süren kuraklıktan ve mali zorluklardan muzdarip olduğu dönemde destek sunan Çin'e teşekkür etti.

İki ülke arasındaki işbirliğine değinen Fernandez, Çin'in hidroelektrik santralleri, rüzgar çiftlikleri ve fotovoltaik parkları inşa ve finanse ederek Arjantin'in enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirtti.

Arjantin'in Patagonya bölgesinde inşa edilen baraj projesi, yaklaşık 5 milyar ABD doları tutarında bir yatırımı temsil ediyor. Temiz ve yenilenebilir enerji üreten bu proje, Arjantin'in enerji yapısında önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

Arjantin Devlet Başkanı ayrıca ülkesinin lityum kaynaklarının katma değerli bir şekilde işlenmesini ilerleterek ihracat kapasitesini artırmak, üretim profilini zenginleştirmek ve özellikle de nitelikli, yüksek ücretli istihdam fırsatlarının yaratılmasını teşvik etmek üzere Çin ile işbirliğini güçlendirme konusundaki umudunu ifade etti.