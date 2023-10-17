Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Çin ile yakın ilişkilere vurgu yaptı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Shanghai kentine yaptığı ziyaret sırasında Çin ile Arjantin'in coğrafi olarak uzak, ancak yakın ilişkilere sahip ülkeler olduğunu belirtti. Fernandez, Çin'in Arjantin'e Kovid-19 ile mücadele malzemeleri ve aşılarla destek verdiğini, Çinli şirketlerin Arjantin'deki yatırımlarının büyümeye devam ettiğini ve iki ülke arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

SHANGHAİ, 17 Ekim (Xinhua) -- Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Shanghai kentine yaptığı son ziyaret sırasında Çin ile Arjantin'in coğrafi olarak uzak, ancak yakın ilişkilere sahip ülkeler olduğunu söyledi.

14 Ekim'de Shanghai'ya giden Fernandez, Beijing'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Salı günü kentten ayrıldı.

Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Çin'in Kovid ile mücadele malzemeleri ve aşılarla Arjantin'e destek verdiğini söyleyen Fernandez, ülkesinin ciddi bir kuraklık ve mali zorluklarla karşılaştığı dönemde de Çin'in yardım elini uzattığını hatırlattı. Fernandez ayrıca, Çinli şirketlerin Arjantin'deki yatırımlarının herhangi bir ek koşul olmaksızın büyümeye devam ettiğini ve Çin'in madencilik geliştirme ile altyapı inşaatı alanlarında Arjantin'in en büyük yabancı yatırım kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Arjantin ve Çin'in birçok alanda müşterek bakış açılarına sahip olduğunu ve daha fazla işbirliği yaparak daha yakın ilişkiler geliştirebileceklerini kaydeden Fernandez, ülkesinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmasının bu inanca dayandığını belirtti.

Arjantin'de yatırım yapan Çinli bir şirketi ziyaret eden Fernandez, lityum ve bakır kaynakları bakımından zengin olan Arjantin'in, yeni enerji endüstrilerinin geliştirilmesi için ideal bir ortam olduğunu belirterek Arjantin'de halihazırda bu tür lityum kaynaklarını geliştiren Çinli şirketlerin varlığına dikkat çekti.

Arjantin'den Shanghai kentine kiralık uçakla yaklaşık 30 saat süren bir yolculuk yapan Fernandez, iki ülke arasındaki personel etkileşimini daha da kolaylaştırmak amacıyla, iki tarafın uçuş süresini kısaltmak ve sefer sıklığını artırmak üzere çeşitli çözümler bulmasını umduğunu belirtti.

Çin'in Arjantin halkı için en çok arzu edilen turistik destinasyonlardan biri haline geldiğini ve ülkesinde Çin yemeklerinin popülerlik kazandığını belirten Fernandez, Shanghai kentinin simge yapılarına ait fotoğrafların Arjantin'de sıklıkla görülebileceğini söyledi.

Fernandez, Arjantin ve Çin arasında işbirliği yapılabilecek çok fazla alan bulunduğunu da sözlerine ekledi.