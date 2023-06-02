Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Bolivya Devlet Başkanı Arce ile görüştü

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, resmi ziyaret kapsamında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye ziyarette bulundu. Liderler, ticaret, enerji, sağlık ve stratejik iş birliği konularını ele aldı. Arce, Twitter hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, 'Arjantin ve Bolivya arasındaki kardeşlik, ikili elektrik entegrasyonuna dönüşüyor. Bugün Devlet Başkanı Fernandez ile memnun edici bir görüşme gerçekleştirdik.' ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, resmi ziyaret kapsamında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye ziyarette bulundu.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Yaguacua kasabasında bir araya gelen liderler, ticaret, enerji, sağlık ve stratejik iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede, Arjantin ve Bolivya arasındaki enerji anlaşmalarının gözden geçirildiği ve ikili ticaretin arttırılması için her iki ülkenin teknik kurumları arasında ortak çalışmanın arttırılması kararlaştırıldı.

Arce, Twitter hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Arjantin ve Bolivya arasındaki kardeşlik, ikili elektrik entegrasyonuna dönüşüyor. Bugün Devlet Başkanı Fernandez ile memnun edici bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Fernandez de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, mevkidaşı Arce ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Açılıştan önce başta lityum olmak üzere sağlık, enerji ve ticaret alanlarında iş birliğinin önemini ele aldık. Büyük bir sevinçle ülkelerimiz arasındaki entegrasyona yönelik somut bir adım attık. Halklarımız için müşterek çalışma elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Arce ve Fernandez, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Yaguacua kasabasındaki "Juana Azurduy de Padilla" elektrik santralinin resmi açılışına katıldı.