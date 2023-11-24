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Arjantin'den Gazze'ye 6 Ton İnsani Yardım Malzemesi Ulaştırılacak

Arjantin Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansı tarafından toplanan 6 ton gıda, bebek bezi ve tıbbi malzeme, Mısır üzerinden Gazze'ye gönderilecek. Yardım malzemeleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ulaştırılacak.