Arjantin'de Tatbikat Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti
Arjantin'de yapılan bir tatbikatta askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 18 asker ise yaralandı. Kazanın nedeni olarak aracın freninin patlaması ve kontrolünün kaybedilmesi gösterildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arjantin'de tatbikata giden askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker yaşamını yitirdi, 18 asker de yaralandı.
Ülkenin Neuquen eyaletine bağlı San Martin de los Andes yakınlarındaki 62 numaralı yolda ilerleyen askeri araç, kontrolü kaybedip 12 metreden düştü.
Kazada, 4. Dağ Süvari Alayı'na bağlı askerlerden 4'ü hayatını kaybetti, 18 asker de yaralandı.
Arjantin basınında çıkan haberde, askerleri taşıyan aracın freninin patladığı ve kontrolü kaybettiği aktarıldı.
Ordudan yapılan açıklamada, talihsiz bir kaza yaşandığı belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.