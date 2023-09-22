Arjantin'de Tatbikat Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Arjantin'de yapılan bir tatbikatta askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 18 asker ise yaralandı. Kazanın nedeni olarak aracın freninin patlaması ve kontrolünün kaybedilmesi gösterildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.