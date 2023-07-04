Arjantin'de MERCOSUR Zirvesi Başladı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, devlet başkanlarının katılımıyla Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi başladı. Zirvenin ortak gündemi, Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri olarak belirlendi. Zirveye MERCOSUR üyesi ülkelerin devlet başkanları katıldı ve Peru, Şili, Ekvador, Kolombiya, Guyana ve Surinam da temsilci gönderdi. MERCOSUR'un amacı, Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasındaki siyasi ve ekonomik yakınlaşmayı artırmaktır.