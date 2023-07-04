Arjantin'de MERCOSUR Zirvesi Başladı
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, devlet başkanlarının katılımıyla Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi başladı. Zirvenin ortak gündemi, Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri olarak belirlendi. Zirveye MERCOSUR üyesi ülkelerin devlet başkanları katıldı ve Peru, Şili, Ekvador, Kolombiya, Guyana ve Surinam da temsilci gönderdi. MERCOSUR'un amacı, Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasındaki siyasi ve ekonomik yakınlaşmayı artırmaktır.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, devlet başkanlarının katılımıyla Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi başladı.
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Arjantin'in ev sahipliğinde Puerto Iguazu kentinde düzenlenen zirvenin ortak gündeminin Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri olduğu bildirildi.
Toplantıya MERCOSUR'a üye Arjantin'in Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Uruguay'ın Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ve Paraguay'ın Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in katıldığı belirtildi.
Zirvenin açılışında konuşan Fernandez, 4 yıl sonra MERCOSUR toplantısının yapılacağını hatırlatarak, "Hepiniz MERCOSUR'a hoş geldiniz. Son 4 yılda başaramadığımız bir şeyi şahsen yapmanın sevincini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.
MERCOSUR'a Peru, Şili, Ekvador, Kolombiya, Guyana ve Surinam'ın da temsilci gönderdiği bilgisi paylaşıldı.
MERCOSUR'a tam üyelik sürecinde olan Bolivya'yı temsilen Devlet Başkanı Luis Arce'nin de zirvede hazır bulanacağı kaydedildi.
1991'de kurulan MERCOSUR bünyesinde yılda iki kez düzenlenen zirvelerle üye ülkeler Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik alandaki yakınlaşmanın artırılması hedefleniyor.