Arjantin'de 6,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Neuquen eyaletindeki Loncopue şehrinin 25 kilometre güneydoğusunda yer aldı. Deprem, komşu ülke Şili'nin merkezi ve güney bölgelerinde de hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.