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Arjantin'de 6,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Dünya Haberleri

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Neuquen eyaletindeki Loncopue şehrinin 25 kilometre güneydoğusunda yer aldı. Deprem, komşu ülke Şili'nin merkezi ve güney bölgelerinde de hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Neuquen eyaletindeki Loncopue şehrinin 25 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem, Arjantin'e komşu ülke Şili'nin merkezi ve güney bölgelerinde de hissedildi.

171 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, Arjantin'de ve Şili'de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Arjantin Deprem Şili Dünya Haberler

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