Arizona'da rehabilitasyon merkezlerinin kapatılması yüzlerce Amerikan yerlisini evsiz bıraktı

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde bağımlıkla mücadele amacıyla kullanılan rehabilitasyon merkezlerinin kapatılması nedeniyle çoğunluğu Navaho olan yüzlerce Amerikan yerlisi, sokakta kaldı. Phoenix'te 'ayık yaşama evleri' olarak bilinen 100 rehabilitasyon merkezi için ayrılan fonun kesilmesi, çok sayıda insanı mağdur etti. Evsiz kalan yüzlerce Amerikan yerlisinin yardımına Navaho topluluğu koştu.

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde bağımlıkla mücadele amacıyla kullanılan rehabilitasyon merkezlerinin kapatılması nedeniyle çoğunluğu Navaho olan yüzlerce Amerikan yerlisi, sokakta kaldı.

Phoenix'te "ayık yaşama evleri" olarak bilinen 100 rehabilitasyon merkezi için ayrılan fonun kesilmesi, çok sayıda insanı mağdur etti.

Evsiz kalan yüzlerce Amerikan yerlisinin yardımına Navaho topluluğu koştu.

Navaho Topluluğu Başsavcısı Ethel Branch, Navaho kolluk kuvvetlerinin Phoenix sokaklarında yaşayan, çoğunluğu Navaho yaklaşık 270 Amerikan yerlisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Evsiz kalan yerlilerle temas kuran ekiplerin yerel polis ve "Community Bridges" adlı sivil toplum kuruluşuyla koordineli çalıştığını belirten Branch, yerlilerin çoğunun lisanslı tesislere yerleştirilmeden önce kısa süreli motellerde kalmayı veya yerli yaşam alanlarına dönmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca, mağdur yerlilere kalacak yer temini ve ihtiyaçların karşılanması için 211 numaralı çağrı merkezi kuruldu.

Arizona eyaleti yetkileri, söz konusu "ayık yaşama evlerinin" ruhsatsız oldukları gerekçesiyle kapatıldığını bildirmişti.