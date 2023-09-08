Arizona'da Goodwill Dükkanında İnsan Kafatası Bulundu

ABD'nin Arizona eyaletinde kar amacı gütmeyen Goodwill isimli kuruluşa yapılan bağışlar arasında insan kafatası bulundu. Kafatasının eski olduğu ve herhangi bir suçla bağlantılı olmadığı belirlendi.