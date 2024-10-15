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Araştırma: Kafein Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltıyor

Araştırma: Kafein Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltıyor
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Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre günde 200 miligramdan fazla kafein tüketenlerin Alzheimer veya hafif bilişsel bozukluk riski, daha az kafein tüketenlere göre 2,5 kat daha az. Araştırma, kafein tüketiminin nörolojik işleyişe olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu.

FRANSA'da yapılan araştırma, kafein tüketiminin Alzheimer riskini azalttığını ortaya koydu.

Fransa'da bir ekip, 2010-2015 yılları arasında hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer teşhisi konulan hastalarla ilgili verileri inceledi. Yaşları 70'in üzerinde olan 263 katılımcının klinik değerlendirmesi yapılarak, günlük kahve, çikolata, çay ve gazlı içecekler gibi kafein içeren gıdaları tüketim miktarları incelendi. Gönüllüler, MR taramalarına girdi ve kan ile beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri verdi.

Günde ortalama 200 miligramdan biraz fazla kafein tüketenler 'düşük' kafein grubuna alındı, daha fazla kafein tüketenler ise 'yüksek' kafein grubunda değerlendirildi. Elde edilen veriler, daha az kafein tüketiminin hafıza problemleriyle ilişkili hafif bilişsel gerileme riskini artırdığını gösterdi. Düşük kafein grubundakiler, Alzheimer veya hafif bilişsel bozukluk teşhisi alma riskine yaklaşık 2,5 kat daha fazla sahipti.

BOS'ta yapılan protein analizlerinde ise düşük kafein tüketenlerde beta-amiloid proteinlerin belirli türlerinde önemli farklılıklar bulundu. Düşük kafein tüketenlerde, beyindeki Alzheimer belirtileriyle ilişkilendirilen beta-amiloid proteinlerinin daha fazla birikimi gözlemlendi.

Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kafeinin ne zaman ve nasıl tüketildiğine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, günün geç saatlerinde kahve içmek uykuyu etkilediği gibi bu uzun vadeli nörolojik işleyişe de etki edebiliyor. Çikolata ve enerji içeceklerini aşırı tüketmek ise ilave şeker yüküne neden oluyor ve bu da bilişsel sağlığı riske atıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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