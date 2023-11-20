Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Çin'de Gazze'deki çatışmalara son verilmesi ve insani yardım ulaştırılması için çağrıda bulundu.

Arap ve İslam ülkeleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'de Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldi. Başkent Pekin'de bir araya gelen heyet, bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Heyette, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da hazır bulundu.

Bakanlar ve İİT Genel Sekreteri Taha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesini tek tek ziyaret ederek, Gazze'deki çatışmalara son verilmesini ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını sağlamayı hedefliyor.

"İsrail'in mevcut saldırılarına kılıf uyduran büyük ülkeler var"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Net bir mesaj vermek üzere buradayız. Savaşı ve öldürme eylemlerini derhal durdurmalı, Gazze'ye derhal insani malzemeleri ulaştırmalıyız" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması için Çin gibi büyük güçlerin daha kuvvetli bir rol oynamasını bekliyoruz. Maalesef İsrail'in mevcut saldırılarına kılıf uyduran büyük ülkeler var" ifadelerine yer verdi.

"Çin, Filistin halkını kararlılıkla desteklemektedir"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, görüşmede Pekin'in "Arap ve Müslüman ülkelerinin iyi dostu ve kardeşi" olduğunu vurguladı. Wang Yi, "Çin, Filistin halkının meşru, ulusal hak ve çıkarlarını yeniden elde etmesine yönelik haklı davasını daima kararlılıkla desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Çin'in Gazze'deki çatışmaların en kısa sürede kesilmesi, insani krizin hafifletilmesi ve Filistin meselesinin erken, kapsamlı, adil ve uzun süreli bir çözüme kavuşturulması için çaba harcayacaklarını belirten Wang, " Gazze'de tansiyonun süratle düşmesi ve Ortadoğu'da en kısa sürede barışın sağlanması için birlikte çalışalım" diye konuştu. Gazze'de bir insani krizin baş gösterdiğine dikkat çeken Wang, " Gazze'deki durum tüm ülkeleri etkiliyor ve insanlığın kırmızı çizgilerini sorgulatıyor" dedi.

Bu trajedinin yayılmasını önlemek için uluslararası toplumun acilen harekete geçerek tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Wang Yi, Çin'in Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalarda adalet ve hakkaniyetten yana olduğunu kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki de görüşmede yaptığı konuşmada, İsrail'i, "Filistin halkının tarihi topraklarının geri kalan kısmındaki varlığına da son vermeyi amaçlamakla" suçladı.

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları ile İİT Genel Sekreteri, Gazze temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesini tek tek ziyaret ederek, Gazze'deki çatışmalara son verilmesini ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını sağlamayı hedefliyor. - PEKİN