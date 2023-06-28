Arap Ülkelerinde Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı Namazını Eda Etti

Arap ülkelerinde milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namazını cami ve meydanlarda eda etti. Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu. Suudi Arabistan'da vatandaşlar, Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere başkent Riyad, Demmam, Cidde ve diğer tüm bölgelerde bayram namazını camilerde kıldı. Ürdün'de Müslümanlar bayram namazı için Vakıflar Bakanlığı tarafından ülke genelinde tahsis edilen cami ve meydanlarda saf tuttu. Mısır'da da Kurban Bayramı namazı, Vakıflar Bakanlığının başkent Kahire ve diğer kentlerde tahsis ettiği büyük cami ve meydanlarda toplanan büyük kalabalıklar halinde eda edildi. Kahire'deki El-Ezher Camisi ve diğer büyük camilerde cemaat her bayramda olduğu bayram namazında dışarıya taştı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bayram namazını Hava Kuvvetleri Camisi'nde eda etti. Katar'da da bayram namazı, binlerce Müslümanla dolan cami ve meydanlarda kılındı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bayram namazını Lusail Meydanı'nda vatandaşlarla kıldı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da ülke genelinde dolan camilerden biri olan başkent Abu Dabi'deki Zayid Camisi'nde bayram namazına katıldı. Ummanlı Müslümanlar da bayram namazında, 'Lebbeyk Allahümme Lebbeyk' nidalarıyla cami ve meydanları doldurdu. Sultan Heysem bin Tarık, bayram namazını başkent Muskat'taki Tarık bin Teymur Camisi'nde kıldı. Lübnanlılar da Kurban Bayramı namazını başkent Beyrut ve diğer kentlerdeki camilerde eda etti. Beyrut'taki Muhammed El-Emin Camisi'nde bayram namazı çıkışında tatlı ikramında bulunuldu. Kuveyt ve Bahreyn'de de yüz binlerce Müslüman bayram namazını hep birlikte eda etti. Okunan hutbelerde Kurban Bayramı'nın öneminden bahsedilirken, birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Arap ülkelerinde milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namazını cami ve meydanlarda eda etti.

Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu.

Suudi Arabistan'da vatandaşlar, Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere başkent Riyad, Demmam, Cidde ve diğer tüm bölgelerde bayram namazını camilerde kıldı.

Ürdün'de Müslümanlar bayram namazı için Vakıflar Bakanlığı tarafından ülke genelinde tahsis edilen cami ve meydanlarda saf tuttu.

Mısır'da da Kurban Bayramı namazı, Vakıflar Bakanlığının başkent Kahire ve diğer kentlerde tahsis ettiği büyük cami ve meydanlarda toplanan büyük kalabalıklar halinde eda edildi.

Kahire'deki El-Ezher Camisi ve diğer büyük camilerde cemaat her bayramda olduğu bayram namazında dışarıya taştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bayram namazını Hava Kuvvetleri Camisi'nde eda etti.

Katar'da da bayram namazı, binlerce Müslümanla dolan cami ve meydanlarda kılındı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bayram namazını Lusail Meydanı'nda vatandaşlarla kıldı.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da ülke genelinde dolan camilerden biri olan başkent Abu Dabi'deki Zayid Camisi'nde bayram namazına katıldı.

Ummanlı Müslümanlar da bayram namazında, "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla cami ve meydanları doldurdu. Sultan Heysem bin Tarık, bayram namazını başkent Muskat'taki Tarık bin Teymur Camisi'nde kıldı.

Lübnanlılar da Kurban Bayramı namazını başkent Beyrut ve diğer kentlerdeki camilerde eda etti. Beyrut'taki Muhammed El-Emin Camisi'nde bayram namazı çıkışında tatlı ikramında bulunuldu.

Kuveyt ve Bahreyn'de de yüz binlerce Müslüman bayram namazını hep birlikte eda etti. Okunan hutbelerde Kurban Bayramı'nın öneminden bahsedilirken, birlik beraberlik vurgusu yapıldı.