Arap Ülkelerinde Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

İsrail ordusunun ağır bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma için bazı Arap ülkelerinde destek gösterileri yapıldı. Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Fas, Tunus, Yemen ve Moritanya'da düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail ordusunun ağır bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma için bazı Arap ülkelerinde destek gösterileri yapıldı.

Katar medyasındaki haberlere göre, başkent Doha'da bulunan Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde cuma namazından sonra Gazze'ye destek için eylem düzenlendi.

Umman'ın Nizva vilayetinde de onlarca kişi İsrail ordusunun ağır bombardımanı altındaki Gazze halkına destek olmak amacıyla bir araya geldi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Ummanlı göstericilerin, Filistin bayrakları taşıyarak, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek sloganları attıkları görüldü.

Mısır'daki camilerde ise cuma namazının ardından İsrail'in yaklaşık bir aydan bu yana devam eden saldırılarına maruz kalan Gazze halkı için dualar edildi.

Ürdün'de ülke genelindeki camilerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan binlerce Ürdünlü Gazze'ye desteklerini ifade etmek için "canımızla kanımızla sana feda oluruz ey Filistin" sloganları attı.

Fas'ta ise ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye 28 gündür sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Tunus'ta başkentteki camilerde kılınan cuma namazından sonra yüzlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için bir araya geldi.

Göstericilerden Muhammed Ali el-Mindasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik savaşa tepkilerini ifade etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Tunuslu bir diğer gösterici Muhammed en-Nebli de Tunus halkı olarak Filistin davasının her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi.

Yemen'in 10 vilayetinde de İsrail ordusunun yaklaşık bir aydır bombaladığı Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenlendi.

Afrika ülkesi Moritanya'da da cuma namazından sonra toplanan vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.