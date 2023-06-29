Arap Ülkeleri ve İslam Dünyası İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Arap ülkeleri ve İslam dünyasından Katar, Mısır, Lübnan, Bahreyn, El-Ezher Kurumu ve Mukteda es-Sadr, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı. İsveç makamlarının bu olaya izin vermesi büyük tepki çekti.

Arap ülkelerinden Katar, Mısır, Lübnan ve Bahreyn'in yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Kurumu ile Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesi şiddetle kınandı.

Özellikle Kurban Bayramı'nda işlenen bu menfur olayın, dünyadaki iki milyardan fazla Müslümanın duygularına yönelik bir kışkırtma eylemi ve tehlikeli bir provokasyon olarak değerlendirildiği açıklamada, ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e saldırılmasına izin verilmesinin nefreti ve şiddeti körükleyeceği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, olayı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını kışkırtan, başkalarına ve kutsallara saygı duyma ilkeleri ile çelişen, kin ve nefret duygularını körükleyen utanç verici bir eylem olarak nitelendirdi.

Mısır'ın, bazı Avrupa ülkelerinde tekrarlanan Kur'an yakma olayları ve son zamanlarda İslamofobi ve dinlere hakaret suçlarının artması konusunda derin endişe duyduğu dile getirilen açıklamada, devletlerin kışkırtma ve nefret suçlarına yönelik çağrıları önlemekle sorumlu olduğu vurgulandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada olayı kınayarak, bunu, "Müslümanların kutsallarına saldırı ve provokasyon, İslamofobi ve nefreti körüklemek" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, bu provokasyonlara kesin olarak son verilmesi ve tür eylemlerin kanunen suç sayılması çağrısında bulunuldu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, olayı, "dünyadaki Müslümanların duygularını tahrik eden, kabul edilemez bir suç, kin ve şiddeti tahrik eden menfur bir hareket" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, olayın tekrarının önlenmesi için kararlı adımların atılması çağrısında bulunuldu.

İsveç mallarını boykot çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu da yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki fetva kurumlarını, Kur'an-ı Kerim'i desteklemek için İsveç mallarının kullanılmasını yasaklayan ve boykot edilmesini öngören fetva yayınlamaya çağırdı.

Açıklamada, İslam ülkelerinin hükümetlerine de Kur'an'ın yakılması ihlallerine karşı ciddi ve birleşik tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne karşı "öfke" gösterisi çağrısında bulundu.

Sadr, Irak hükümetini, İsveç büyükelçisini sınır dışı etmeye ve Kur'an-ı Kerim'i yakan kişiyi Irak vatandaşlığından çıkarmaya çağırdı.