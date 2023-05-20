Arap ülkeleri, Katar'ın Hartum Büyükelçiliği'ne yapılan baskını kınadı

Arap ülkeleri, Katar'ın Hartum Büyükelçiliğine silahlı gruplarca düzenlenen baskını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Katar'ın Hartum Büyükelçiliğine yapılan baskın ve Vandalizm'in şiddetle kınandığı bildirildi.

Ülkelerin diplomatik çalışmalarını koruyan kanunlara uymanın önemine işaret edilen açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan bu tür suç eylemlerini güçlü şekilde kınadığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, silahlı grupların büyükelçilik binasına saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Kuveyt'in diplomatik misyonlara karşı her türlü şiddeti reddettiği vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk kurallarının ihlali olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı grupların saldırısı ve Katar'ın büyükelçilik binasının tahrip etmesi kınanarak, "Umman'ın diplomatik misyonları hedef alan herhangi bir eylemi kararlı şekilde reddettiği" aktarıldı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, düzensiz silahlı kuvvetler tarafından büyükelçiliğe düzenlenen baskın ve Vandalizm'in kınandığı ifade edildi.

Yemen'in Katar ile dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Yemen'in her türlü şiddet eylemini reddettiği vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) yapılan açıklamada da baskının şiddetle kınandığı kaydedildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Sudan'daki taraflara, çatışmaları durdurma, tansiyonun yükselmesini önleme ve sivilleri çatışmaların etkilerinden koruyan uluslararası anlaşmalar ile diplomatik kurallara saygı gösterme çağrısı yaptı.

Katar, sabah Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilik binalarına silahlı gruplarca baskın düzenlendiğini ve bu olayı şiddetle kınadığını duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da süren çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.