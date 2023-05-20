Arap Ligi Zirvesi'nde dikkat çeken konular

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Arap Ligi Zirvesi'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın katılımı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşması ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in mesajı dikkat çekti. Zirvede ayrıca Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da yer aldı.

? Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta bir araya gelen 22 ülkenin liderleri, Arap Ligi Zirvesi'ni gerçekleştirdi. 12 yıl aradan sonra zirveye katılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin şahsen hitabı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajı zirvenin dikkat çeken konuları oldu.

KIRIMOĞLU, ZELENSKİ'YE EŞLİK ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, zirvede şahsen konuşma yaparak Ukrayna'ya destek istedi. Zelenski ile Ukrayna Milletvekili ve Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'da zirveye katıldı. Zelenski ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Kuveyt ve Irak liderleriyle ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zelenski hitabında şu ifadelere yer verdi;

'Benimle birlikte, Ukrayna'daki Müslüman kültürünün merkezi ve anavatanı Kırım'dan, Ukrayna'nın yerli halklarından biri olan Kırım Tatar halkının lideri, Saygıdeğer Mustafa Abdülcemil bulunuyor. Yüzyıllar boyunca Kırım Tatarları, dünyadaki Müslüman toplumunun ayrılmaz ve güçlü bir parçası olmuştur ve öyle kalmalıdır. Ancak Kırım, Rus işgalinden ilk zarar gören oldu ve şimdiye kadar işgal altındaki Kırım'da baskılara maruz kalanların çoğu Müslümanlardır.'

PUTİN: BÖLGEDEKİ CİDDİ SORUNLARIN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNÜ DESTEKLEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Arap Ligi Zirvesi'ne mesaj göndererek şunları kaydetti;

'Sudan, Yemen, Libya ve Suriye'deki krizler de dahil olmak üzere ciddi bölgesel sorunların devlet egemenliğine ve uluslararası hukuk ilkelerine koşulsuz saygı temelinde barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik ortak çabaları aktif olarak desteklemeye devam etmek niyetindeyiz. Arap Ligi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın ortaya koyduğu BM ve Arap Barış Girişimi'nin ilgili kararlarında öngörülen yaklaşımlara dayalı olarak Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne çok yönlü yardım sağlamaya devam edeceğiz.'

ESAD, BAE VE TUNUS LİDERLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yıllık aradan sonra katıldığı Arap Ligi Zirvesi'nde Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht prens Muhammed bin Selman ile ikili görüştü. Esad ayrıca Tunus ve BEA ile ikili görüşmelere katıldı. Suriye Devlet Başkanlığı görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

'Başkan Esad, Suudi Arabistan'ın Arap yakınlaşmasını sağlama ve Arap ülkeleri arasında halklarının yararına ortak eyleme yardımcı olan bir siyasi atmosfer oluşturma düzeyinde gösterdiği çabaları takdir etti.?