Arap Grubu, İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Kınadı

Arap Grubu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'nin görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı en güçlü şekilde kınadıklarını ve suçluların cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Mansour ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen ateşkes sağlaması gerektiğini vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletlere (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısıyla ilgili, "Eğer BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getirip dün çatışmayı durdurabilseydi, halkımıza yönelik bu suç işlenemezdi ve 500 kişi halen bizimle olurdu." ifadelerini kullandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, New York'taki BM binasında Arap Grubu adına açıklama yaptı.

Arap Grubu'nun birlik olarak hareket ettiğini ve İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği katliam karşısında öfkeli olduklarını aktaran Mansour, "İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu suçu işleyenler cezalarını çekmeli." dedi.

Mansour, "Eğer BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getirip dün çatışmayı durdurabilseydi, halkımıza yönelik bu suç işlenemezdi ve 500 kişi halen bizimle olurdu." ifadelerini kullandı.

"BM Güvenlik Konseyi'nin artık uyanması gerekiyor"

"BM Güvenlik Konseyinin artık uyanması gerekiyor." diyen Mansour, BM'nin sadece bu suçu kınamaması ve aynı zamanda acilen ateşkes sağlaması gerektiğini kaydetti.

Mansour, İsrail'in suçlamaları kabul etmemesine ilişkin ise "Netenyahu bir yalancıdır" diyerek, İsrail'in önce hastaneyi bombaladığına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığını, daha sonra hikayeyi değiştirmek için sildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın artık "İsrail'e yeter" demesi gerektiğini belirten Mansour, Biden'ın koşulsuz bir şekilde İsrail'i desteklemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mansour, halihazırda en temel hedefin acil ateşkes sağlanması olduğunun altını çizdi.