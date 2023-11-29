Arap Coğrafyasında Filistin Halkıyla Dayanışma Gösterileri Düzenlendi

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Arap coğrafyasında Gazze'ye destek gösterileri düzenlenerek ateşkes çağrısı yapıldı.

Filistin için 29 Kasım hem "bölünme" hem de "dayanışma" günü.

Birleşmiş Milletler (BM), 76 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Arap coğrafyasında da gösteriler düzenlenerek Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu, Filistin davasının uluslararası forumlarda ve küresel vicdanda canlı ve mevcut varlığının desteklendiği bildirildi.

Mısır'ın Filistin halkına kalıcı ve sınırsız desteğin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Filistin meselesine iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir çözümün sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkedeki resmi kurumlara Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutlamaları talimatını verdi. Sudani, Gazze'nin acılarına son verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Irak Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin el-Mendelavi de yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın Filistin halkına verdiği desteği yineledi.

Ürdün

Ürdün resmi haber ajansına göre, ülkede 11 Arap radyo istasyonunun katılımıyla Filistin halkı ve davasına destek veren radyo yayınları yapıldı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin davasına destek mesajı verildi.

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik zorla yerinden etme ve "etnik temizlik" planlarının reddedildiğini belirtti.

Açıklamada, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak çok taraflı ve uluslararası siyasi bir yol haritası başlatılması çağrısında bulunuldu.

Arap Birliği

Arap Birliği de Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Birliğin Kahire'deki genel merkezi önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Said Abu Ali, burada yaptığı konuşmada, " Gazze'nin maruz kaldığı imha ve yıkım savaşı Filistinlilerin bağımsız bir devlet elde etmek için olan kararlılığını etkilemeyecektir." dedi.

Filistin resmi haber ajansına göre, Ramallah'ta da bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurma hakkını teyit ederek, uluslararası topluma, Filistin'deki saldırıyı durdurmak için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

"İnsani ara" ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmıştı.