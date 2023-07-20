Arap Birliği, Sudan'a 37 Ton Tıbbi Malzeme Yardımı Yaptı

Arap Birliği, nisan ortasından bu yana iç savaşın yaşandığı Sudan'a 37 ton tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Yardımlar, Sudan Dışişleri Bakanı Vekili Ali Sadık ve Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Hani Salah tarafından teslim alındı.

Arap Birliği, nisan ortasından bu yana iç savaşın yaşandığı Sudan'a 37 ton tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Arap Birliği'nin gönderdiği 37 ton malzeme, 3 kargo uçağıyla Port Sudan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Yardımlar, Sudan Dışişleri Bakanı Vekili Ali Sadık ve Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Hani Salah tarafından teslim alındı.

Dışişleri Bakan Vekili Sadık, destekleri nedeniyle Arap Birliği ve Mısır'a teşekkür etti.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana başkent ve ülkenin güney ile batı kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.