Arap Birliği Genel Sekreteri İsveç'teki Kur'an saldırılarını kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsveçli yetkililerin bazı aşırılık yanlısı kişilerin Kur'an'ın kutsallığına yönelik saldırılarına tekrar tekrar izin vermesini kınadı. Ebu Gayt, Kuran'a yapılan saygısızlığı kınayan Cuma günkü açıklamasında, 'Bu utanç verici eylem, dünyanın her yerinde Müslümanların duygularına yönelik büyük ve kabul edilemez bir provokasyon olarak görülüyor' dedi.

KAHİRE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsveçli yetkililerin bazı aşırılık yanlısı kişilerin Kur'an'ın kutsallığına yönelik saldırılarına tekrar tekrar izin vermesini kınadı.

Ebu Gayt, Kuran'a yapılan saygısızlığı kınayan Cuma günkü açıklamasında, "Bu utanç verici eylem, dünyanın her yerinde Müslümanların duygularına yönelik büyük ve kabul edilemez bir provokasyon olarak görülüyor" dedi.

Arap Birliği haftalar önce, bu tür eylemleri kolaylaştıracak resmi izinlerin verilmesinin, süregiden aşırılık yanlısı söyleme katkıda bulunmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulunmuştu.

"Nefret söylemleriyle mücadelede sergilenen isteksizlik, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıyor" diyen Ebu Gayt, hoşgörü ve özgürlük normlarının birbirine karıştırılmasının şiddeti besleyeceğini kaydetti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı, milyonlarca Müslümanın duygularını tahrik eden eylemlere sert tepki gösterdi.

Tekrarlanan kutsala saygısızlık ve İslamofobi eylemleri ile birçok ülkede yükselen nefret söylemleri hakkında da endişelerini dile getiren Mısır, bunun yansımalarının, toplumlarda güvenlik, istikrar ve insan hakları üstünde ciddi etkilerinin olacağını vurguladı.

Bakanlık, açıklamasında, "Devletler, bu suçlarla yüzleşme, bu suçları önleme ve sorumluları cezalandırma sorumluluğunu yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Geçen ay Kur'an yakan Iraklı bir mülteci, Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen bir gösteride Kur'an'ı ayağıyla ezmişti.