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Arap Birliği Gazze'deki saldırıları kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kaldıklarını söyledi. Arap Birliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplandı.