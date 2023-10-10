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Arap Birliği, Filistin-İsrail çatışmasını durdurmak için acil toplantı yapacak

Arap Birliği, Filistin-İsrail çatışmasını durdurmak için Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla acil bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda çatışmayı sona erdirmek için siyasi eylemler ele alınacak.