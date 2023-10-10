Arap Birliği, Filistin-İsrail çatışmasını durdurmak için acil toplantı yapacak
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Arap Birliği, Filistin-İsrail çatışmasını durdurmak için Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla acil bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda çatışmayı sona erdirmek için siyasi eylemler ele alınacak.
KAHİRE, 10 Ekim (Xinhua) -- Arap Birliği, devam eden Filistin- İsrail çatışmasını durdurmanın yollarını görüşmek üzere Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Çarşamba günü acil toplantı yapacağını duyurdu.
Arap Birliği Pazartesi günü yaptığı açıklamada toplantının, Filistin'in talebi üzerine ve Arap Birliği Konseyi Dönem Başkanı Fas'ın başkanlığında bakanlık düzeyinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Açıklamada toplantıya katılanların, çatışmayı sona erdirmek üzere Arap ülkeleri düzeyinde ve uluslararası seviyelerde gerçekleştirilecek siyasi eylemleri ele alacağı ifade edildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Cumartesi günü Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail kentlerine beklenmedik saldırılar düzenlemesi üzerine İsrail de Gazze'ye yönelik misilleme hava saldırılarına başladı.
İsrail devletine ait Kan TV Pazartesi günü, İsrail'in güneyindeki Hamas saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 900'ü aştığını bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 687 kişinin öldüğünü ve 3.726 kişinin yaralandığını kaydetti.