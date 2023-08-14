Arap Birliği, Avustralya'nın İsrail yerleşim birimlerini yasadışı ilan etmesini memnuniyetle karşıladı

Arap Birliği, Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen İsrail yerleşim birimlerini resmi olarak 'yasadışı' kabul etme kararını memnuniyetle karşıladı. Arap Birliği, Avustralya'nın İşgal Altındaki Filistin Toprakları ifadesini resmi olarak tekrar kullanmaya başlayacağını duyurmasını da takdir etti.

KAHİRE, 14 Ağustos (Xinhua) -- Arap Birliği, Avustralya hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen İsrail yerleşim birimlerini resmi olarak "yasadışı" kabul etme kararını memnuniyetle karşıladı.

Kahire merkezli Pan-Arap birliği, Pazar günü yaptığı açıklamada Avustralya'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarına atıfta bulunurken "İşgal Altındaki Filistin Toprakları" ifadesini resmi olarak tekrar kullanmaya başlayacağını duyurmasını da takdir ettiğini belirtti.

Arap Birliği'nin Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Birimi, uluslararası meşruiyet kararlarına saygı gösterilmesi ve İsrail'in bu kararlara ve uluslararası hukuk kurallarına uymaya zorlanması gerektiğine dair açık bir mesaj gönderen bu hamlenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Filistin Yönetimi, Mısır, Katar, Ürdün ve Kuveyt'in yanı sıra Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda Arap devleti ve örgütü, Avustralya'nın geçen hafta Filistin davası lehine attığı bu adıma destek verdi.

1967'deki Ortadoğu Savaşı'nda Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'yle birlikte Batı Şeria'yı ele geçiren İsrail, uluslararası tepkilere rağmen o zamandan beri bu bölgeleri kontrol altında tutuyor.

Filistinliler, uluslararası kabul gören iki devletli çözüme uygun olarak, 1967 öncesindeki sınırlara dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı amaçlıyor.