Arap Birliği, Avustralya'nın 'işgal altındaki Filistin toprakları' tanımını memnuniyetle karşıladı

Arap Birliği, Avustralya'nın 'işgal altındaki Filistin toprakları' tanımını kullanma kararını büyük önem taşıyan bir adım olarak değerlendirdi. Avustralya hükümetinin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları tanımını kullanma kararı takdir edildi.

Arap Birliği, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanma kararını memnuniyetle karşıladı ve bunu "büyük önem taşıyan bir adım" olarak değerlendirdi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, " Avustralya'nın İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve Avustralya hükümetinin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları tanımını kullanma kararını takdir ediyoruz." denildi.

Arap Birliği'nin açıklamasında, bu "takdire şayan" adımın, uluslararası meşruiyet kararlarına saygı duyulması ve İsrail'in bu kararlara ve uluslararası hukuk kurallarına uyması gerektiğine dair açık bir mesaj göndermesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Avustralya'nın Batı Kudüs kararı

Avustralya hükümeti, 2018'de bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim 2022'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, önceki hükümetin kararını "tek taraflı ve tehlikeli bir adım" diye nitelemişti.

Wong, ülkesinin, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Wong, 8 Ağustos'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanacağını ve "uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail Yahudi yerleşim birimlerine" itirazını yoğunlaştıracağını açıklamıştı.