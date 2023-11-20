Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya kaçtı

Bangladeş'teki mülteci kamplarından kaçan yaklaşık 1000 Arakanlı Müslüman'ın teknelerle son bir haftada Endonezya'nın Açe bölgesine geldiği bildirildi.

Yerel yetkililer, yaklaşık 1000 Arakanlı Müslüman'ın son bir haftada Açe'ye geldiğini ifade edildi.

Zorlu deniz yolculuğunu geçerek Endonezya'ya ulaşan Arakanlı Müslümanların çoğunun Bangladeş'teki mülteci kamplarından kaçtığı belirtildi.

Endonezya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed İkbal, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin 1951 Mülteci Sözleşmesine taraf olmadığını ancak insani nedenlerden dolayı bu kişileri ülkelerine kabul ettiklerini vurguladı.

İkbal, sözleşmeye taraf ülkeleri Arakanlı Müslümanlara kapılarını kapatmakla itham etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.